Italia U21 passione… pirati | Baldini li fa allenare con una benda sull’occhio
(Adnkronos) – È l’Italia Under 21, ma sembra una ciurma di pirati. Durante il raduno degli Azzurrini, attesi dalle sfide a Svezia e Armenia, partite di qualificazione ai prossimi campionati Europei di categoria, il ct Silvio Baldini ha dato vita a un allenamento decisamente poco convenzionale, se non unico nel suo genere. L’ex allenatore, tra . L'articolo Italia U21 passione. pirati: Baldini li fa allenare con una benda sull’occhio proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: italia - passione
Padel, che passione. E “Le Gnocchette” conquistano l’Italia a suon di eventi
La squadra. Passione infinita: in ritiro la visita del tifoso Andrea . Oggi l’ultimo test prima del rientro in Italia
Beautiful Anticipazioni Americane: Nick e Brooke quanta passione in Italia, Ridge ribollisce di rabbia!
Ippica italiana: valore economico, passione sportiva e prospettive globali https://www.corrierenazionale.net/2025/10/03/ippica-italiana-valore-economico-passione-sportiva-e-prospettive-globali/ L’ippica italiana rappresenta da sempre un settore che unisce pa - facebook.com Vai su Facebook
Nuova stagione, stessa passione Anche quest’anno siamo Official Sponsor di @EuroLeague e siamo pronti a vivere ogni azione, ogni quarto, ogni vittoria insieme voi. Pronti a scendere in campo? #helloeuroleague #hellomoto - X Vai su X
Allenamento da pirati per la nazionale italiana Under 21. Le foto - Collabora da un quarto di secolo a Sportal, dove ricopre il ruolo di producer e media content creator. Come scrive msn.com
Italia U21, esordio vincente di Baldini: Lipani e Koleosho firmano la rimonta sul Montenegro - Il nuovo ct è vicino alla commozione quando suona l’inno di Mameli ma l’emozione dura poco, pochissimo. Da gazzetta.it