Italia superstar del turismo | 146 milioni di arrivi e 240 miliardi di Pil nel 2025

Bilancio decisamente positivo per il turismo italiano nel 2025. L’Italia conferma la sua posizione di seconda destinazione più scelta d’Europa, con 146,3 milioni di arrivi e quasi 476,8 milioni di presenze previste entro fine anno. Un aumento del 4,7% e del 2,3% rispetto al 2024. A dare i numeri è l’ultima edizione del Forecast Tourism 2025 di Demoskopika, presentata al TTG Travel Experience di Rimini. Un trend che si riflette direttamente sul Pil, destinato a toccare quota 237,4 miliardi di euro nel 2025, secondo le stime Enit. Turismo in Italia: oltre 82 milioni di arrivi internazionali trainano il mercato. 🔗 Leggi su Panorama.it

