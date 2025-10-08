Italia superstar del turismo | 146 milioni di arrivi e 240 miliardi di Pil nel 2025
Bilancio decisamente positivo per il turismo italiano nel 2025. L’Italia conferma la sua posizione di seconda destinazione più scelta d’Europa, con 146,3 milioni di arrivi e quasi 476,8 milioni di presenze previste entro fine anno. Un aumento del 4,7% e del 2,3% rispetto al 2024. A dare i numeri è l’ultima edizione del Forecast Tourism 2025 di Demoskopika, presentata al TTG Travel Experience di Rimini. Un trend che si riflette direttamente sul Pil, destinato a toccare quota 237,4 miliardi di euro nel 2025, secondo le stime Enit. Turismo in Italia: oltre 82 milioni di arrivi internazionali trainano il mercato. 🔗 Leggi su Panorama.it
Turismo, in Italia aumentano alberghi di lusso e c’è il ritorno degli stranieri. I dati - In particolare, i pernottamenti sono stati maggiori del +3% ... Come scrive tg24.sky.it
Turismo in Italia, la classifica delle città più amate: Firenze in cima, Palazzo Ducale di Venezia da record - L’estate del 2024 ha visto un boom di presenze turistiche in Italia, con oltre 230 milioni di visitatori, un incremento del 2,3% rispetto all’anno precedente. Secondo blitzquotidiano.it