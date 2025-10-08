Italia parla Cambiaghi | Essere qui è un motivo di orgoglio Mondiale 2006? Io c’ero! Porterò come sempre quel momento

Italia, le dichiarazioni di Cambiaghi: «Essere qui è un motivo di orgoglio. Mondiale 2006? Io c'ero! Porterò come sempre quel momento». Le parole L'esterno offensivo del Bologna, Nicolò Cambiaghi, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Ecco cosa ha detto: CONVOCAZIONE – «Ci vuole un insieme di tante cose per arrivare qui, tra .

Italia, Cambiaghi: "Essere in Nazionale è un sogno, ma anche un punto di partenza" - La conferenza stampa di Nicolò Cambiaghi e Hans Nicolussi Caviglia, alla loro prima convocazione con l'Italia Le convocazioni di Gattuso per queste partite di qualificazione ai prossimi Mondiali del ...

