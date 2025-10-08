L’Italia di Gennaro Gattuso è pronta a tornare in campo. Sabato sera gli Azzurri sfideranno l’Estonia in trasferta, in una gara che segna un punto importante nel percorso di qualificazione al Mondiale 2026 e, soprattutto, nella costruzione di una nuova identità sotto la guida del tecnico calabrese. Dopo il netto 5-0 dell’andata, ottenuto al debutto del nuovo CT, l’obiettivo ora è confermarsi e dare continuità a un progetto che punta a unire intensità, disciplina tattica e spirito di gruppo. Ma più che una semplice partita, quella di Tallinn sarà un test di maturità per una Nazionale che sta cambiando pelle. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Italia, l’ora di Gattuso: giovani, pressing e cuore azzurro verso l’Estonia