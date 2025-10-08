Italia le parole di Nicolussi Caviglia | Mi sono sempre ispirato a Cruijff E poi Pirlo…

Italia, le dichiarazioni dal ritiro azzurro di Nicolussi Caviglia: «Mi sono sempre ispirato a Cruijff. E poi Pirlo.» Il centrocampista della Fiorentina, Nicolussi Caviglia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Ecco le sue dichiarazioni: NAZIONALE – «Siamo fortunati a fare della nostra passione il nostro lavoro. È un grande motivo d’orgoglio anche arrivare da una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, le parole di Nicolussi Caviglia: «Mi sono sempre ispirato a Cruijff. E poi Pirlo…»

Italia, Cambiaghi e Nicolussi Caviglia entusiasti: tra il mito Cruijff e quei prestiti in Serie A e B - Nicolò Cambiaghi e Hans Nicolussi Caviglia sono stati convocati per la prima volta in Nazionale maggiore dal commissario tecnico Gennaro Gattuso ed entrambi hanno parlato in conferenza stampa ... Secondo corrieredellosport.it

Nicolussi Caviglia: “Io mi sono sempre ispirato a Cruyff. Ma in Italia mi sono ispirato a…” - Hans Nicolussi Caviglia, ex giocatore della Juventus e attuale calciatore della Fiorentina, ha parlato, in conferenza stampa, dal ritiro della nazionale italiana. Segnala tuttojuve.com