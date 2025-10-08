Italia le parole di Nicolussi Caviglia | Mi sono sempre ispirato a Cruijff E poi Pirlo…

Italia, le dichiarazioni dal ritiro azzurro di Nicolussi Caviglia: «Mi sono sempre ispirato a Cruijff. E poi Pirlo.» Il centrocampista della Fiorentina, Nicolussi Caviglia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Ecco le sue dichiarazioni: NAZIONALE – «Siamo fortunati a fare della nostra passione il nostro lavoro. È un grande motivo d’orgoglio anche arrivare da una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia parole nicolussi cavigliaItalia, Cambiaghi e Nicolussi Caviglia entusiasti: tra il mito Cruijff e quei prestiti in Serie A e B - Nicolò Cambiaghi e Hans Nicolussi Caviglia sono stati convocati per la prima volta in Nazionale maggiore dal commissario tecnico Gennaro Gattuso ed entrambi hanno parlato in conferenza stampa ... Secondo corrieredellosport.it

italia parole nicolussi cavigliaNicolussi Caviglia: “Io mi sono sempre ispirato a Cruyff. Ma in Italia mi sono ispirato a…” - Hans Nicolussi Caviglia, ex giocatore della Juventus e attuale calciatore della Fiorentina, ha parlato, in conferenza stampa, dal ritiro della nazionale italiana. Segnala tuttojuve.com

