Non si placano le polemiche in vista di Italia-Israele, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali in programma a Udine martedì prossimo, 14 ottobre. Oggi, 8 ottobre, la presa di posizione del sindaco della città, Alberto Felice De Toni: “Io non ci sarò perché voglio lanciare un messaggio che se c’è un disagio e non c’è un clima di festa per un evento sportivo come questo, mi assumo la responsabilità di non andare alla partita e di esserci quando ci sarà un clima migliore. Avremo però la presenza del Ministro dello Sport, del Presidente della Federcalcio, il Presidente della Regione Friuli e tutte le autorità predisposte all’evento”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia-Israele, sindaco Udine: “Non sarò allo stadio”