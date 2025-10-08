Italia-Israele la FIGC sostiene i progetti di Uefa Foundation for Children per i bambini di Gaza
In occasione della gara Italia-Israele del prossimo 14 ottobre, valida per la qualificazione al Mondiale 2026, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di sostenere l’attività di UEFA Foundation for Children, che supporta alcune ONG attive a Gaza per alleviare le sofferenze dei bambini coinvolti nella guerra. Facendo seguito agli interventi concreti per sviluppare diverse progettualità umanitarie in Ucraina e rilanciando un forte invito alla pace in Palestina e in tutte le altre zone del mondo dove persistono dei conflitti, la FIGC contribuirà economicamente a sostenere i progetti UEFA per le azioni umanitarie di Médecins di Monde, che opera nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania allestendo strutture sanitarie d’emergenza e migliorandone il coordinamento, oltre a distribuire kit alimentari per bambini, e di Handicap International-Humanity & Inclusion che, oltre a fornire kit di pronto soccorso, è molto attiva nel campo del sostegno psicosociale e negli aiuti di emergenza e riabilitazione per feriti gravi e persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: italia - israele
Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video
Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming
Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
ProPal, manifestazione a Udine: «La partita Italia-Israele è inopportuna, va annullata» - facebook.com Vai su Facebook
#Norvegia, vantaggio sull'#Italia e calendario: contro Israele con #Haaland ma senza #Odegaard #SkySport - X Vai su X
Italia-Israele: Figc sostiene progetti Uefa per bambini di Gaza - Israele del prossimo 14 ottobre, valida per la qualificazione al Mondiale 2026, la Federazione Italiana Giuoco Calcio sosterrà Uefa Foundation for Children, che supporta ... ansa.it scrive
Italia-Israele, Abodi se ne lava le mani: "Dipende da Uefa, Fifa e Figc" - Il ministro dello Sport a pochi giorni dalla partita sotto i riflettori di tutto il mondo. tuttosport.com scrive