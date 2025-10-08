Italia Israele la Figc sosterrà progetti per i bambini a Gaza | la decisione
Inter News 24 Italia Israele, la decisione della Figc in merito alla partita che di disputerà per le qualificazioni al Mondiale 2026. I dettagli. In occasione della partita Italia -Israele del prossimo 14 ottobre, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ( Figc ) ha deciso di unirsi a una causa umanitaria importante, sostenendo l’ Uefa Foundation for Children. L’iniziativa mira a supportare alcune organizzazioni non governative (Ong) attive a Gaza, con l’obiettivo di alleviare le sofferenze dei bambini coinvolti nel conflitto che sta sconvolgendo la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Internews24.com
