Italia-Israele a Udine il 14 ottobre ct azzurri Gattuso | La partita si deve giocare ma non si respira una bella aria

L’allenatore ha voluto sottolineare le difficoltà dell’ambiente che circonda la partita: “E' un dato di fatto che a Udine ci sarà poca gente - ha proseguito Gattuso - La capisco e comprendo la preoccupazione. Dico che mi fa male al cuore vedere quanto sta accadendo però noi questa partita dobbiamo g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Udine blindata per Italia-Israele, ma lo stadio è quasi deserto: "10.000 fuori e 5.000 dentro" - Lo stesso commissario tecnico Gennaro Gattuso ha descritto così l’atmosfera che circonda la gara: «Non si respira una bellissima aria. Scrive nordest24.it

italia israele udine 14Italia-Israele, polemica e allarme: alta tensione sulla partita valevole per la qualificazione al Mondiale - A una settimana dalla sfida di qualificazione al Mondiale fra le due Nazionali, in programma il 14 ottobre allo Stadio Friuli di Udine, si affina il ... Secondo ilgazzettino.it

