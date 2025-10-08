Italia in bilico | tra giornate serene e piccole fughe d’instabilità

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nei prossimi giorni l’Italia vivrà una fase meteorologica dominata dall’anticiclone, con giornate generalmente stabili e miti, ma qualche spunto di instabilità potrà farsi vivo soprattutto su Isole e alcune zone interne del Nord. Ecco cosa aspettarsi regione per regione. Previsioni generali. Secondo le principali fonti meteo, l’anticiclone si rinforzerà sull’Italia nei prossimi giorni, garantendo prevalenza di bel tempo e cieli sereni o poco nuvolosi su molte regioni. Tuttavia, non mancheranno episodi di variabilità, in particolare su isole maggiori e in zone montane, dove saranno possibili annuvolamenti e rovesci isolati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

