Il senatore Giampietro Maffoni non ha dubbi. L’Italia deve dialogare con tutti i soggetti, anche per investire nella sua nuova dimensione “globale” come frutto delle politiche meloniane, di contro è consapevole dei rischi e delle opportunità che ha e avrà di fronte quando si parla di Cina e Taiwan. Oggi è in visita in Italia in occasione del “Comitato Intergovernativo” il ministro degli esteri cinese Wang Yi (in foto). A che punto è l’impegno comune nell’intensificare e soprattutto riequilibrare gli scambi commerciali? Il governo ha inteso rafforzare la cooperazione con la Cina sotto le due direttrici di marcia che lei ha citato: quindi da un lato puntare ad ottenere numeri più consistenti rispetto al passato e, dall’altro, farlo con un piglio che non penda solo da un lato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia e Cina possono avere buone relazioni, senza legami politici. Parla Maffoni