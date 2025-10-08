Italgrob traccia la rotta | visione e strategie per il futuro del fuori casa agli Stati Generali del Food & Beverage
Le previsioni per la chiusura dell’anno indicano un fatturato complessivo di 21,4 miliardi di euro, in linea con quello del 2024, con poche aspettative di migliorare il trend nell’ultimo quadrimestre Italian Exhibition Group ha presentato le novità di Beer&Food Attraction 2026, tra cui Mixology Attr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: italgrob - traccia
Italgrob - Federazione Italiana Distributori Horeca - facebook.com Vai su Facebook
Marcello Veronesi, al timone di Cantiere del Pardo, traccia la rotta verso il futuro - La visione familiare di un business capace di valorizzare il lifestyle è il punto fermo attorno a cui ruota la galassia Oniverse, gruppo fondato da Sandro Veronesi che dalla moda (con Calzedonia, ... Secondo milanofinanza.it