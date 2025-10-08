Italgrob | strategie e visione agli Stati Generali del Mercato Food & Beverage sul futuro del fuori casa
Milano, 8 ottobre 2025 - Grande partecipazione agli Stati Generali del Mercato Food & Beverage, promossi da Italgrob – Federazione Italiana dei Distributori Horeca, presso il Museo Alfa Romeo di Arese (Milano). L’edizione 2025 degli Stati Generali, dal titolo “Raccontare il presente, immaginare il futuro”, ha rappresentato un’occasione per discutere nuovi strumenti di collaborazione tra distributori, ristoratori e produttori, per valorizzare l’autenticità e l’identità del Made in Italy nel mondo del fuori casa, con l’obiettivo di trasformare le sfide attuali in opportunità concrete per il settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
