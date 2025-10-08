La fiducia degli italiani nelle istituzioni è diminuita nel 2024. A rivelarlo è un'indagine Istat, secondo cui “nell'ultimo anno si registra una flessione generalizzata nei livelli di fiducia istituzionale rispetto al 2023”. Dalla ricerca, effettuata nel corso di oltre un decennio (dal 2012 al 2024), emerge che “le uniche istituzioni che ottengono costantemente livelli di fiducia più che sufficienti da parte dei cittadini sono i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il presidente della Repubblica”. Per il resto, invece “la fiducia nelle istituzioni della democrazia è sotto la sufficienza", precisa l'Istat. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Istituzioni, fiducia in calo nel 2024: i partiti all'ultimo posto. I dati Istat