Istituto Rizzoli la politica ascolti i medici

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 8 ottobre 2025 – Cosa succede all’istituto ortopedico Rizzoli? A dicembre ci sarà una settimana di chiusura in più che l’assessore alla sanità della Regione liquida come ininfluente anche se ci sono 27mila pazienti in attesa di intervento. In più lo stesso istituto rischia di perdere un professionista di valore come il professor Alessandro Gasbarrini, mago della chirurgia vertebrale. Ci si scontra con le cliniche private e le attese non calano. Maurizio Borghi Risponde Beppe Boni Il professor Alessandro Gasbarrini da signore quale è ha sollevato con garbo, ma con altrettanta decisione interrogativi importanti sul sistema sanitario e soprattutto sulla gestione dell’ Istituto Rizzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: istituto - rizzoli

