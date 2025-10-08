Istituto Rizzoli la politica ascolti i medici
Bologna, 8 ottobre 2025 – Cosa succede all’istituto ortopedico Rizzoli? A dicembre ci sarà una settimana di chiusura in più che l’assessore alla sanità della Regione liquida come ininfluente anche se ci sono 27mila pazienti in attesa di intervento. In più lo stesso istituto rischia di perdere un professionista di valore come il professor Alessandro Gasbarrini, mago della chirurgia vertebrale. Ci si scontra con le cliniche private e le attese non calano. Maurizio Borghi Risponde Beppe Boni Il professor Alessandro Gasbarrini da signore quale è ha sollevato con garbo, ma con altrettanta decisione interrogativi importanti sul sistema sanitario e soprattutto sulla gestione dell’ Istituto Rizzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sanità al verde, arriva la cura choc. Interventi sospesi all’istituto Rizzoli
La decisione assunta dal Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, su indirizzo della Regione Emilia-Romagna, di sospendere per quasi un mese l’attività chirurgica programmata rappresenta un atto di gravità inaudita che scaricherà conseguenze de - facebook.com Vai su Facebook
Istituto Rizzoli pluripremiato dall’Academy Usa: "I nostri interventi studiati a livello mondiale" - Nuovo riconoscimento per l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna e la sua star, Cesare Faldini (foto), direttore della Clinica ortopedica 1. Scrive ilrestodelcarlino.it