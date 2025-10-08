Istituto Configliachi Fp Cgil Cisl Fp e Uil Fpl | Proclamato lo stato di agitazione del personale

Fp Cgil Padova, Cisl Fp di Padova e Rovigo e Uil Fpl Padova denunciano una situazione ormai insostenibile che compromette il benessere organizzativo e la qualità del servizio pubblico reso alla cittadinanza all’interno dell’Istituto “Luigi Configliachi”, una storica realtà pubblica di eccellenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

CUSTOMER SATISFACTION ANNO 2023 | Questionario sulla valutazione della soddisfazione dei famigliari e degli utenti. Siamo lieti di presentarvi i risultati dell'indagine condotta all'interno del nostro Istituto!

