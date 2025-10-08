Tempo di lettura: 2 minuti È stata avviata la fase di studio per valutare la fattibilità dell’istituzione di un nucleo cinofilo all’interno del Corpo di Polizia Locale. L’iniziativa nasce dall’esigenza di rafforzare la sicurezza urbana, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di degrado presenti sul territorio come il consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle aree sensibili e nei pressi dei plessi scolastici del territorio comunale. L’impiego di unità cinofile specializzate è ormai una prassi consolidata in numerosi Comandi di Polizia Locale a livello nazionale, con risultati significativi in termini di efficacia operativa e capacità preventiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Istituito il ‘Nucleo Cinofilo’ del Corpo di Polizia Locale