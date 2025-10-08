Istat | cala fiducia istituzioni Presidenza Mattarella tra le più affidabili

Tv2000.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli italiani appaiono sempre più sfiduciati nei confronti delle istituzioni, secondo l’Istat. Non si ripone fiducia nei partiti, ma in Mattarella sì. Infatti, seppur con un punteggio in calo rispetto al 2023, quasi 7 cittadini su 10 continuano a confidare nel Quirinale. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

