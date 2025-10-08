Istat | cala fiducia istituzioni Presidenza Mattarella tra le più affidabili

Gli italiani appaiono sempre più sfiduciati nei confronti delle istituzioni, secondo l’Istat. Non si ripone fiducia nei partiti, ma in Mattarella sì. Infatti, seppur con un punteggio in calo rispetto al 2023, quasi 7 cittadini su 10 continuano a confidare nel Quirinale. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Istat: cala fiducia istituzioni. Presidenza Mattarella tra le più affidabili

Istat, sale a luglio fiducia consumatori, cala per imprese

Istat: Pil 2° trimestre cala dello 0,1%

Il fatturato dell’industria italiana cala a picco. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat a maggio il dato è peggiorato del 2,2% mentre su base annua la flessione è del 1,8%

?Italia, la popolazione cala: 7mila residenti in meno in sette mesi. Istat: crolla la natalità (-6,2%) I dati provvisori ISTAT del Bilancio Demografico mensile (gennaio-luglio 2025) confermano la crisi della popolazione italiana https://gdc.ancidigitale.it/italia - X Vai su X

Conti pubblici, Istat: nel secondo trimestre 2025 il decifit-Pil cala al 2% (era al 3,8% nello stesso trimestre del 2024). Il saldo primario delle Amministrazioni pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un'incidenza sul Pil - facebook.com Vai su Facebook

Istat: "Cala la fiducia degli italiani nelle Istituzioni" - Le uniche istituzioni che mantengono costante e sufficiente il livello di fiducia sono i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine e il Presidente della Repubblica. Riporta rainews.it

Istat, in calo la fiducia nelle istituzioni nel 2024 (2) - Nel report si legge che nel 2024, dopo anni di crescita costante, cala la fiducia verso le forze dell'ordine, che torna ai livelli del 2018: la quota di cittadini che assegna un punteggio tra 6 e 10 s ... Scrive ansa.it