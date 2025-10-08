Un intervento in gamba tesa, come un fallo di reazione: Israele ha attaccato il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, titolare della diplomazia vaticana, dopo che il porporato veneto in un’ampia intervista ai media della Santa Sede ha dichiarato di ritenere “inumana” la “carneficina” in atto a Gaza. L’intervista di Parolin a due anni dal 7 ottobre. Parolin, intervistato da Andrea Tornielli e Roberto Paglialonga, ha parlato difendendo la linea di Papa Leone XIV sulla terzietà del Vaticano tra israeliani e palestinesi e descritto la situazione a Gaza a due anni dal 7 ottobre 2023, rivendicando come di fronte al “ massacro indegno” compiuto da Hamas “la Santa Sede ha espresso immediatamente la sua totale e ferma condanna, chiedendo subito la liberazione degli ostaggi e manifestando vicinanza alle famiglie colpite”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Israele torna a attaccare il Vaticano ed entra a gamba tesa su Parolin