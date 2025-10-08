Israele torna a attaccare il Vaticano ed entra a gamba tesa su Parolin
Un intervento in gamba tesa, come un fallo di reazione: Israele ha attaccato il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, titolare della diplomazia vaticana, dopo che il porporato veneto in un’ampia intervista ai media della Santa Sede ha dichiarato di ritenere “inumana” la “carneficina” in atto a Gaza. L’intervista di Parolin a due anni dal 7 ottobre. Parolin, intervistato da Andrea Tornielli e Roberto Paglialonga, ha parlato difendendo la linea di Papa Leone XIV sulla terzietà del Vaticano tra israeliani e palestinesi e descritto la situazione a Gaza a due anni dal 7 ottobre 2023, rivendicando come di fronte al “ massacro indegno” compiuto da Hamas “la Santa Sede ha espresso immediatamente la sua totale e ferma condanna, chiedendo subito la liberazione degli ostaggi e manifestando vicinanza alle famiglie colpite”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: israele - torna
Dentro Israele – Naftali Bennett torna alla politica, sfida a Netanyahu e agli ultra-religiosi
Yemen, Netanyahu torna a colpire gli Houthi: “Pagheranno per aggressione contro Israele”
Il regista de I Soliti Sospetti torna al cinema con un film sull'occupazione di Israele in Libano
“Ho detto ‘definisci bambino’ perché la definizione di bambino è diversa a seconda dell’interlocutore". Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici di Israele, torna sull’espressione “definisci bambino” pronunciata da Mizrahi durante un dibattito televisivo s - facebook.com Vai su Facebook
Israele attacca Parolin, il Papa lo difende. L’ambasciata d’Israele presso la Santa Sede torna a puntare il dito contro le alte gerarchie vaticane. Di @MatteoMatzuzzi - X Vai su X
Israele attacca Parolin, il Papa lo difende - Non è piaciuta l’intervista che il segretario di stato ha rilasciato due giorni fa ai media vatic ... Scrive ilfoglio.it
Gaza, Tel Aviv attacca Parolin: il governo di Israele così arrogante da voler zittire sulle stragi perfino il Vaticano - Nel giorno dell’anniversario della strage del 7 ottobre, il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin ha pronunciato parole di forte condanna per tutte le violenze che, da due anni, devastano Israel ... Come scrive globalist.it