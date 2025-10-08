Israele onora la memoria ma non vuole ripartire dalle lacrime Speranze nel piano

Ilfoglio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv, dalla nostra inviata. Un giorno di festa in un giorno di lutto. Il 7 ottobre è stato il primo giorno di Sukkot, la festa delle capanne che ricorda il cammino del. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

israele onora la memoria ma non vuole ripartire dalle lacrime speranze nel piano

© Ilfoglio.it - Israele onora la memoria, ma non vuole ripartire dalle lacrime. Speranze nel piano

In questa notizia si parla di: israele - onora

israele onora memoria vuoleIsraele onora la memoria, ma non vuole ripartire dalle lacrime. Speranze nel piano - Piazza degli ostaggi, lo spiazzo davanti al Museo d’arte di Tel Aviv, è diventato un luogo di psicoterapia nazionale. Come scrive ilfoglio.it

Israele commemora il secondo anniversario del 7 ottobre con celebrazioni e omaggi evocativi - Il secondo anniversario del 7 ottobre rappresenta un monito per la società israeliana e per il mondo intero. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Onora Memoria Vuole