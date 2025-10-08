Israele mette il veto | si rifiuta di restituire due ostaggi ad Hamas
Israele ha posto il veto sul rilascio di due ostaggi, durante i negoziati indiretti con Hamas in corso in Egitto a Sharm el-Sheikh. Si tratta sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi ambo le parti, su quali palestinesi saranno rilasciati in cambio della liberazione degli ostaggi. 🔗 Leggi su Today.it
Israele bombarda Damasco, l’attacco durante una diretta tv: così la giornalista corre e si mette al riparo – Video
Onu:Israele mette a rischio palestinesi
Gaza, Ambasciatore Israele a Roma: “Il mondo ci mette sotto pressione ma lascia agire indisturbato Hamas”
Hamas, "garanzie reali" di mettere fine alla guerra
Non è la fine, ma un nuovo inizio ? La Global Sumud Flotilla, una missione che ha risvegliato le coscienze. E la testimonianza di Greta Thunberg mette Israele con le spalle al muro Le notizie sui maltrattamenti subiti da Greta Thunberg e dagli altri membri
Israele-Hamas, Papa: “Santa Sede non si esprime su genocidio”, Usa mettono veto alla risoluzione Onu - Guerra a Gaza tra Israele e Hamas giovedì 18 settembre dopo l'assalto finale dell'esercito israeliano nella Striscia. Secondo fanpage.it
Guerra Israele, veto Usa all'Onu su aiuti a Gaza - Gli Stati Uniti hanno posto il veto ad una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu presentata dai dieci membri non permanenti su Gaza, rimanendo ancora una volta isolati. Da tg24.sky.it