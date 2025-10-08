Israele mette il veto | si rifiuta di restituire due ostaggi ad Hamas

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele ha posto il veto sul rilascio di due ostaggi, durante i negoziati indiretti con Hamas in corso in Egitto a Sharm el-Sheikh. Si tratta sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi ambo le parti, su quali palestinesi saranno rilasciati in cambio della liberazione degli ostaggi. 🔗 Leggi su Today.it

