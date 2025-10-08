Israele mantiene il blocco navale intercettata nuova flotilla | Saranno presto espulsi
“Non ci fermeremo mai: altre 9 navi a 140 miglia nautiche da Gaza”. Con questo messaggio la Global Sumud Flotilla ha annunciato sui propri canali social la prosecuzione della missione umanitaria verso la Striscia di Gaza, nonostante l’intercettazione e il sequestro dell’equipaggio della precedente spedizione. Secondo quanto pubblicato sull’account Instagram del movimento – seguito da oltre. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Gaza dista meno di trecento metri dalla villetta del dottor Ron Loben, l'ultima abitazione del moshav Netiv HaAsara prima del confine con Gaza, nel sud di Israele, dove l'orizzonte si spezza sul muro altissimo che circonda la Striscia e che mantiene, retaggio d - facebook.com Vai su Facebook
Hamas pensa di mantenere il potere a Gaza. A Sharm el Sheikh ieri c'è stato il primo incontro tra Israele, Hamas e i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia. Trump ha detto che vuole “entro giorni” un risultato. Di @Micol_Fla - X Vai su X
Israele mantiene il blocco navale, intercettata nuova flotilla: "Saranno presto espulsi" - Con questo messaggio la Global Sumud Flotilla ha annunciato sui propri canali social la ... Come scrive msn.com
Tutto sul blocco navale di Israele a Gaza - Dal 2007 Israele ha imposto un blocco navale sulla Striscia di Gaza per impedire il rifornimento di armi ad Hamas, sostenuto principalmente dall'Iran. Lo riporta startmag.it