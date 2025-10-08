Israele mantiene il blocco navale intercettata nuova flotilla | Saranno presto espulsi

“Non ci fermeremo mai: altre 9 navi a 140 miglia nautiche da Gaza”. Con questo messaggio la Global Sumud Flotilla ha annunciato sui propri canali social la prosecuzione della missione umanitaria verso la Striscia di Gaza, nonostante l’intercettazione e il sequestro dell’equipaggio della precedente spedizione. Secondo quanto pubblicato sull’account Instagram del movimento – seguito da oltre. 🔗 Leggi su Feedpress.me

