Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato di aver intercettato le nuove imbarcazioni della Flotilla che tentavano di raggiungere Gaza. "Un altro inutile tentativo di violare il legittimo blocco navale e di entrare in una zona di combattimento si e' concluso nel nulla. Le imbarcazioni e i passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano", ha scritto il ministero sui social. "Tutti i passeggeri sono al sicuro e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi a breve", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele, intercettata la nuova Flotilla. Il governo Netanyahu: "Presto tutti espulsi"