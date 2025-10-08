Israele intercettata la nuova Flotilla Il governo Netanyahu | Presto tutti espulsi
Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato di aver intercettato le nuove imbarcazioni della Flotilla che tentavano di raggiungere Gaza. "Un altro inutile tentativo di violare il legittimo blocco navale e di entrare in una zona di combattimento si e' concluso nel nulla. Le imbarcazioni e i passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano", ha scritto il ministero sui social. "Tutti i passeggeri sono al sicuro e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi a breve", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
