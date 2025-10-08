Israele intercetta nuova Flotilla A bordo medici e giornalisti

Tv2000.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele intercetta a circa 120 miglia nautiche dalla striscia una nuova Flotilla proveniente dalla Turchia e diretta a Gaza. A bordo medici e giornalisti. Anche dieci italiani. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

