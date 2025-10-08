Israele intercetta la nuova Freedom Flotilla diretta a Gaza
Le forze israeliane fermano la spedizione umanitaria a 120 miglia da Gaza: gli attivisti stanno bene e saranno espulsi nei prossimi giorni. Gerusalemme, 8 ottobre 2025 – Nove imbarcazioni della nuova Freedom Flotilla, dirette verso la Striscia di Gaza, sono state intercettate dalle forze israeliane a circa 120 miglia nautiche dalla costa. Lo Stato ebraico ha confermato l’operazione, precisando che tutti gli attivisti a bordo stanno bene e saranno espulsi a breve. “ Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto”, si legge in un comunicato del Ministero degli Esteri israeliano diffuso sulla piattaforma X. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
