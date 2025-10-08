Israele intercetta la nuova Flotilla diretta a Gaza | attivisti espulsi a breve

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le nove imbarcazioni della nuova Flotilla dirette verso Gaza sono state intercettate dalle forze israeliane a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Tutti gli attivisti a bordo, secondo quanto riferito da Tel Aviv, stanno bene e saranno espulsi nelle prossime ore. L’intercettazione in mare. La spedizione, organizzata dalla Freedom Flotilla Coalition (Ffc), aveva annunciato che “Israele ha attaccato la Flotilla” mentre si trovava ancora in acque internazionali. Tutte le nove navi partecipanti risultano ora sotto controllo israeliano. Secondo la versione ufficiale diffusa dallo Stato ebraico, si è trattato di un’operazione preventiva per impedire la violazione del blocco navale su Gaza, in vigore da anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

