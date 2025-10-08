Israele intercetta la nuova Flotilla diretta a Gaza | attivisti espulsi a breve
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le nove imbarcazioni della nuova Flotilla dirette verso Gaza sono state intercettate dalle forze israeliane a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Tutti gli attivisti a bordo, secondo quanto riferito da Tel Aviv, stanno bene e saranno espulsi nelle prossime ore. L’intercettazione in mare. La spedizione, organizzata dalla Freedom Flotilla Coalition (Ffc), aveva annunciato che “Israele ha attaccato la Flotilla” mentre si trovava ancora in acque internazionali. Tutte le nove navi partecipanti risultano ora sotto controllo israeliano. Secondo la versione ufficiale diffusa dallo Stato ebraico, si è trattato di un’operazione preventiva per impedire la violazione del blocco navale su Gaza, in vigore da anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: israele - intercetta
La nave Handala verso Gaza con gli aiuti: “Se Israele ci intercetta è perché i nostri governi non ci proteggono”
Israele intercetta la barca degli attivisti pro Pal verso Gaza e loro fischiettano "Bella Ciao"
Israele intercetta missile dallo Yemen
#NEWS - #Israele intercetta la nuova #Flotilla. Una spedizione di nove barche della #FreedomFlotilla attaccata, afferma #FFC, "a circa 120 miglia nautiche da #Gaza". Israeliani confermano . "Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare - X Vai su X
L'Idf ha reso noto di aver intercettato un missile lanciato verso Israele dallo Yemen, lo Stato dove operano i ribelli degli Houthi. Le sirene d'allarme, spiega l'esercito, sono risuonate in diverse aree del Paese. Ansa - facebook.com Vai su Facebook
Israele intercetta la nuova flotilla. A bordo un medico torinese - Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell'alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Conscience, e le ... rainews.it scrive
Nuova Flotilla, cosa succede adesso? L'arresto a 100 miglia, l'espulsione da Israele e il rimpatrio: tutti i prossimi passaggi - Ad affermarlo è stata la stessa Freedom Flotilla Coalition che ha descritto le operazioni di abbordaggio iniziate ... Riporta msn.com