Israele intercetta la nuova Flotilla diretta a Gaza | A breve saranno espulsi
Tutte le nove imbarcazioni della Freedom Flotilla, partite per consegnare aiuti a Gaza, sono state intercettate e trasferite in un porto israeliano nelle prime ore di oggi: lo confermano sia il governo di Tel Aviv sia gli organizzatori della spedizione. "Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona .
La nave Handala verso Gaza con gli aiuti: “Se Israele ci intercetta è perché i nostri governi non ci proteggono”
Israele intercetta la barca degli attivisti pro Pal verso Gaza e loro fischiettano "Bella Ciao"
Israele intercetta missile dallo Yemen
#NEWS - #Israele intercetta la nuova #Flotilla. Una spedizione di nove barche della #FreedomFlotilla attaccata, afferma #FFC, "a circa 120 miglia nautiche da #Gaza". Israeliani confermano . "Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare
L'Idf ha reso noto di aver intercettato un missile lanciato verso Israele dallo Yemen, lo Stato dove operano i ribelli degli Houthi. Le sirene d'allarme, spiega l'esercito, sono risuonate in diverse aree del Paese.
Israele intercetta la nuova flotilla. A bordo un medico torinese - Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell'alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Conscience, e le ...
Israele, intercettata la nuova Flotilla. Il governo Netanyahu: "Presto tutti espulsi" - Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato di aver intercettato le nuove imbarcazioni della Flotilla che tentavano di raggiungere Gaza.