Israele intercetta la nuova Flotilla diretta a Gaza | A breve saranno espulsi

Ildifforme.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le nove imbarcazioni della Freedom Flotilla, partite per consegnare aiuti a Gaza, sono state intercettate e trasferite in un porto israeliano nelle prime ore di oggi: lo confermano sia il governo di Tel Aviv sia gli organizzatori della spedizione. “Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

