Israele-Hamas il piano di pace di Trump | ecco chi chiede al tavolo dei negoziati

Israele e Hamas sono entrati nel terzo giorno di colloqui indiretti in Egitto sul piano di pace di Donald Trump per Gaza. A Sharm el-Sheik la delegazione dell’organizzazione palestinese è guidata dal principale negoziatore, Khalil al-Hayyah. Nella squadra israeliana figura Ron Dermer, consigliere di fiducia del primo ministro Benjamin Netanyahu. I riflettori della giornata sono puntati in particolare sull’inviato di Donald Trump per il Medioriente, Steve Witkoff, e sul genero del tycoon, Jared Kushner, che ha contribuito al piano presidenziale. La squadra di Israele e la delegazione di Hamas. La squadra israeliana comprende anche Ophir Falk, consigliere del premier per la politica estera, e Gal Hirsch, coordinatore per gli ostaggi, oltre a dirigenti di Mossad e Shin Bet. 🔗 Leggi su Lapresse.it

