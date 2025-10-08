Israele-Hamas giorno 733 di guerra | le notizie in diretta
Media: Hamas accetta il disarmo ma rifiuta Tony Blair governatore. A due anni dalla strage del 7 ottobre, gli israeliani commemorano l'anniversario al Nova Festival, nel deserto del Negev, dove furono uccise 1.250 persone e ne furono rapite circa 250.
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele
Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”
Hamas: «Il rilascio dell'ultimo ostaggio coincida con il ritiro definitivo dell'Idf». In Israele commemorazioni per il 7 ottobre - Al centro delle trattative il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas.
Guerra tra Hamas e Israele: tutte le tappe del conflitto dal 7 ottobre 2023 ad oggi - All'alba del 7 ottobre 2023, Hamas lancia un attacco a sorpresa contro il sud di Israele, penetrando oltre i confini della Striscia di Gaza.