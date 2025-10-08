Israele ha intercettato nove imbarcazioni della Freedom Flotilla
Nella notte tra martedì e mercoledì Israele ha intercettato in acque internazionali una nuova flotta, diretta verso la Striscia di Gaza per tentare di rompere il blocco navale totale imposto da Netanyahu. È il secondo gruppo di navi ad essere fermato illegalmente; appena una settimana fa, la stessa sorte era notoriamente toccata alla Global Sumud Flotilla. A dare vita alla nuova missione erano state le organizzazioni Freedom Flotilla e Thousand Madleens to Gaza. «Ci sono almeno otto imbarcazioni militari che circondano la nostra flottiglia», hanno affermato le persone coinvolte nella nuova spedizione, pubblicando le immagini della telecamera di una barca in cui si vedono dei soldati armati a bordo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
