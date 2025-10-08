Israele ha intercettato anche la Freedom Flotilla
Israele ha intercettato una nuova spedizione umanitaria diretta verso Gaza, quella della Freedom Flotilla Coalition. Lo ha confermato su X il ministero degli Esteri di Tel Aviv, dicendo che «le navi e i passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano» e che «si prevede saranno espulsi tempestivamente». Secondo la Freedom Flotilla, l’abbordaggio è iniziato a circa 220 chilometri dalla costa di Gaza, in acque internazionali. Sul sito con il tracker della missione tutte e nove le imbarcazioni della flottiglia risultato intercettate. L’organizzazione ha ricordato che «l’esercito israeliano non ha giurisdizione legale nelle acque internazionali» e che la missione «non rappresentava alcuna minaccia». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Israele ha intercettato e abbordato Marinette, ultima nave della Flotilla che stava navigando verso Gaza
Israele abborda la nuova Flotilla - La Freedom Flotilla Coalition ha denunciato che, a circa 120 miglia nautiche da Gaza, le forze israeliane hanno preso di mira il convoglio marittimo intercettando alcune barche della nuova flotta. Si legge su msn.com
La nuova Flotilla attaccata da Israele, 9 barche abbordate a 120 miglia da Gaza. Medici e infermieri italiani a bordo - Ci aspettavamo che per la nave Conscience ci fosse, per una volta, più comprensione visto che a bordo ci sono profess ... Da ilfattoquotidiano.it