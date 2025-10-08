israele ha intercettato anche la freedom flotilla

Israele ha intercettato una nuova spedizione umanitaria diretta verso Gaza, quella della Freedom Flotilla Coalition. Lo ha confermato su X il ministero degli Esteri di Tel Aviv, dicendo che «le navi e i passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano» e che «si prevede saranno espulsi tempestivamente». Secondo la Freedom Flotilla, l’abbordaggio è iniziato a circa 220 chilometri dalla costa di Gaza, in acque internazionali. Sul sito con il tracker della missione tutte e nove le imbarcazioni della flottiglia risultato intercettate. L’organizzazione ha ricordato che «l’esercito israeliano non ha giurisdizione legale nelle acque internazionali» e che la missione «non rappresentava alcuna minaccia». 🔗 Leggi su Lettera43.it

