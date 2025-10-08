Israele ha fermato anche la nave Conscience della Freedom Flotilla Coalition in acque internazionali

L'abbordaggio è avvenuto alle 4 del mattino. A bordo medici e infermieri. Oggi cortei in tutta Italia, da Roma a Napoli, per chiedere la fine del blocco navale.

Antonio Mazzeo rientra in Italia, era stato fermato da Israele durante una missione umanitaria

Fermato a largo della Striscia di Gaza, l'attivista barese La Piccirella: "Farò causa ad Israele"

Gaza, Smotrich choc dopo ok a occupazione totale della Striscia: “Israele cancellerà Stato Palestinese”, Onu: “Piano va fermato immediatamente”

