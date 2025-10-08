Israele ha fermato anche la nave Conscience della Freedom Flotilla Coalition in acque internazionali

Wired.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'abbordaggio è avvenuto alle 4 del mattino. A bordo medici e infermieri. Oggi cortei in tutta Italia, da Roma a Napoli, per chiedere la fine del blocco navale. 🔗 Leggi su Wired.it

israele ha fermato anche la nave conscience della freedom flotilla coalition in acque internazionali

© Wired.it - Israele ha fermato anche la nave Conscience della Freedom Flotilla Coalition in acque internazionali

In questa notizia si parla di: israele - fermato

Antonio Mazzeo rientra in Italia, era stato fermato da Israele durante una missione umanitaria

Fermato a largo della Striscia di Gaza, l'attivista barese La Piccirella: "Farò causa ad Israele"

Gaza, Smotrich choc dopo ok a occupazione totale della Striscia: “Israele cancellerà Stato Palestinese”, Onu: “Piano va fermato immediatamente”

israele ha fermato naveIsraele ha fermato anche la nave Conscience della Freedom Flotilla Coalition in acque internazionali - Oggi cortei in tutta Italia, da Roma a Napoli, per chiedere la fine del blocco navale ... Segnala wired.it

israele ha fermato naveIsraele ha fermato altre barche che hanno cercato di raggiungere la Striscia di Gaza, con a bordo anche una decina di italiani - Nella notte tra martedì e mercoledì Israele ha bloccato in acque internazionali una nuova flotta di barche che stava cercando di arrivare nella Striscia di Gaza, rompendo il blocco navale totale ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Ha Fermato Nave