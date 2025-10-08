israele ferma una nuova flottiglia hamas blocca la pace

Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che le Forze di Difesa (IDF) hanno intercettato una nuova flottiglia che tentava di superare il blocco navale attorno alla Striscia di Gaza.«Un ulteriore tentativo di violare il blocco legittimo e di entrare in una zona di combattimento non ha portato ad alcun risultato», ha comunicato il Ministero. «Le imbarcazioni e i passeggeri sono stati condotti in un porto israeliano. Tutti si trovano in buone condizioni e verranno espulsi a breve», aggiunge la nota ufficiale. Secondo la Freedom Flotilla Coalition (FFC) e Thousand Madleens to Gaza (TMTG), organizzatrici dell’operazione, otto imbarcazioni – Abd Elkarim Eid, Alaa Al-Najar, Anas Al-Sharif, Gaza Sunbird, Leïla Khaled, Milad, Soul of My Soul e Um Saad – sono state fermate alle 04:34, a circa 120 miglia nautiche (220 chilometri) da Gaza. 🔗 Leggi su Panorama.it

