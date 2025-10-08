Israele ferma una nuova flottiglia Hamas blocca la pace
Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che le Forze di Difesa (IDF) hanno intercettato una nuova flottiglia che tentava di superare il blocco navale attorno alla Striscia di Gaza.«Un ulteriore tentativo di violare il blocco legittimo e di entrare in una zona di combattimento non ha portato ad alcun risultato», ha comunicato il Ministero. «Le imbarcazioni e i passeggeri sono stati condotti in un porto israeliano. Tutti si trovano in buone condizioni e verranno espulsi a breve», aggiunge la nota ufficiale. Secondo la Freedom Flotilla Coalition (FFC) e Thousand Madleens to Gaza (TMTG), organizzatrici dell’operazione, otto imbarcazioni – Abd Elkarim Eid, Alaa Al-Najar, Anas Al-Sharif, Gaza Sunbird, Leïla Khaled, Milad, Soul of My Soul e Um Saad – sono state fermate alle 04:34, a circa 120 miglia nautiche (220 chilometri) da Gaza. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: israele - ferma
Tribunale belga ferma l'invio di armi verso Israele
La cooperazione militare con Israele non si ferma
Controproposta di Hamas sulla tregua a Gaza. Ue: “Se Israele non si ferma ogni opzione sul tavolo”. Ministro Tel Aviv: “La Striscia sarà ebraica”
Israele si ferma al suono della sirena per ricordare le vittime del 7 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Israele ferma la Flotilla, Trieste prepara la mobilitazione: presidio e sciopero generale https://ift.tt/FWSQtCu https://ift.tt/7QpzZO2 - X Vai su X
Diretta | Israele ferma la nuova ondata della Flotilla: "Espelleremo tutti" - Nuova crisi in mare: la Marina israeliana intercetta la Freedom Flotilla diretta a Gaza, accusata di violare il blocco. msn.com scrive
Israele mantiene il blocco navale, intercettata nuova flotilla: "Saranno presto espulsi" - Con questo messaggio la Global Sumud Flotilla ha annunciato sui propri canali social la ... Si legge su msn.com