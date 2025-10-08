Israele e Hamas si sono scambiati le liste di prigionieri da rilasciare

Nei colloqui in corso in Egitto, mediati da Stati Uniti, Qatar e Turchia, Hamas e Israele si sono scambiati le rispettive liste di ostaggi e prigionieri che potrebbero essere liberati in un possibile accordo. La notizia è stata confermata dal portavoce di Hamas, Taher al-Nounou, che ha parlato di «progressi positivi» e di un «atteggiamento costruttivo». I negoziati si inseriscono nel quadro del piano in venti punti proposto dal presidente statunitense Donald Trump, che punta a ottenere un cessate il fuoco a lungo termine e a definire un meccanismo per la ricostruzione della Striscia di Gaza devastata dal conflitto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

