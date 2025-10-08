Israele e Hamas si sono scambiati le liste di prigionieri da rilasciare
Nei colloqui in corso in Egitto, mediati da Stati Uniti, Qatar e Turchia, Hamas e Israele si sono scambiati le rispettive liste di ostaggi e prigionieri che potrebbero essere liberati in un possibile accordo. La notizia è stata confermata dal portavoce di Hamas, Taher al-Nounou, che ha parlato di «progressi positivi» e di un «atteggiamento costruttivo». I negoziati si inseriscono nel quadro del piano in venti punti proposto dal presidente statunitense Donald Trump, che punta a ottenere un cessate il fuoco a lungo termine e a definire un meccanismo per la ricostruzione della Striscia di Gaza devastata dal conflitto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: israele - hamas
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele
Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”
#TG2000, #8ottobre 2025 - ore 8.30 #Gaza #Hamas #Israele #Egitto #flotilla #Bologna #PapaLeoneXIV #Putin #Ucraina #manovra #Spid #Formentera #Francia #Lecornu #Madrid #nobelprize2025 #Italvolley #Quirinale @vinmorgante @tg2000it - X Vai su X
A #SharmElSheikh in #Egitto i colloqui indiretti tra #Israele e #Hamas avanzano lentamente, secondo fonti di stampa le autorità israeliane si starebbero preparando al rilascio degli #ostaggi all'inizio della prossima settimana - facebook.com Vai su Facebook
Scambio di liste di prigionieri tra Israele e Hamas con clima di ottimismo a Sharm el-Sheikh - Hamas chiede il rilascio dei corpi di Yahya e Muhammad Sinwar e di detenuti condannati in cambio dei 48 ostaggi; i mediatori segnalano progressi ... Da laregione.ch
Gaza, colloqui in Egitto. Hamas: “Scambiati gli elenchi dei prigionieri, prevale spirito di ottimismo” – La diretta - Continuano i negoziati indiretti in Egitto tra Israele e Hamas sul piano di pace del presidente americano Donald Trump per la guerra a Gaza. Riporta msn.com