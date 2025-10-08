Israele blocca la nuova Flotilla le bacchettate di Meloni minacciata di morte Maria uccisa a coltellate dal marito e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 8 ottobre 2025.I nodi del piano TrumpIl negoziato di Sharm El-Sheikh sul futuro di Gaza e sul piano Trump prosegue. L'attesa si concentra sull'imminente ingresso in campo di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: israele - blocca

Israele blocca nave con aiuti per Gaza

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»

La Slovenia blocca la vendita di armi a Israele: ogni Stato responsabile deve agire

In questi giorni Israele continua e intensifica il massacro di civili. Intanto la Freedom Flotilla si avvicina alle coste palestinesi, trovandosi a poche ore dal blocco navale israeliano. Se Israele blocca di nuovo la flottiglia, noi siamo pronti a riempire di nuovo le pia - facebook.com Vai su Facebook

Israele blocca #Flotilla: 19 le barche intercettate che dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod nel pomeriggio per le procedure di identificazione e, da domani, i rimpatri. 23 ancora verso Gaza. Nel video alcuni dei 200 attivisti fermati; tra loro circa 30 italian - X Vai su X

La nuova Flotilla: 'Siamo stati attaccati in mare da Israele' - Freedom Flotilla Coalition afferma che "a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione. Scrive msn.com

Flotilla, nuovo gruppo di navi a 150 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Droni sopra di noi, ci stanno per intercettare» - Probabilmente ci stanno per intercettare, i droni sono sopra di noi. ilmessaggero.it scrive