Israele blocca la nuova Flotilla le bacchettate di Meloni minacciata di morte Maria uccisa a coltellate dal marito e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 8 ottobre 2025.I nodi del piano TrumpIl negoziato di Sharm El-Sheikh sul futuro di Gaza e sul piano Trump prosegue. L'attesa si concentra sull'imminente ingresso in campo di. 🔗 Leggi su Today.it

Israele blocca nave con aiuti per Gaza

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a  47  miglia da Gaza»

La Slovenia blocca la vendita di armi a Israele: ogni Stato responsabile deve agire

israele blocca nuova flotillaLa nuova Flotilla: 'Siamo stati attaccati in mare da Israele' - Freedom Flotilla Coalition afferma che "a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione. Scrive msn.com

israele blocca nuova flotillaFlotilla, nuovo gruppo di navi a 150 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Droni sopra di noi, ci stanno per intercettare» - Probabilmente ci stanno per intercettare, i droni sono sopra di noi. ilmessaggero.it scrive

