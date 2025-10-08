Israele attacca il Vaticano dopo le parole di Parolin e il silenzio prevale per paura delle critiche | che tristezza
Ora mi domando: ma davvero la Chiesa può essere attaccata così frontalmente senza che non vi sia una reazione da parte degli stessi palazzi e delle stesse istituzioni sempre così sensibili a cercare contatti con il Papa? È bastata una intervista di monsignor Parolin, segretario di Stato, all’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Israele: 'Le parole di Parolin minacciano la pace'. Il Papa: 'La posizione del cardinale è quella della Santa Sede' - L'ambasciata israeliana dopo l'intervista del segretario di Stato vaticano: 'Trascura il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi'. Scrive ansa.it
Israele attacca anche il cardinale Parolin: l’assurda accusa di ‘compromettere la pace' - L'ambasciata di Israele critica l'intervista di Parolin sulla guerra a Gaza e l'antisemitismo, evidenziando tensioni diplomatiche con il Vaticano ... Segnala tag24.it