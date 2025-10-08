Israele abborda la nave umanitaria Conscience | medici e giornalisti sequestrati in mare aperto
Nella notte tra il 7 e l’8 ottobre 2025, a circa cento miglia da Gaza, la marina israeliana ha bloccato la Conscience e le otto barche che la scortavano nella missione umanitaria organizzata dalla Freedom Flotilla Coalition e dall’associazione Thousand Madleens. Prima dell’abbordaggio, un fitto sciame di droni ha sorvolato le imbarcazioni, seguito da elicotteri e gommoni d’assalto. Le telecamere di bordo sono state distrutte a colpi di mitra e le comunicazioni azzerate con i jammer israeliani. A bordo della Conscience viaggiavano oltre cento persone, tra cui novanta tra medici, infermieri e soccorritori, insieme a giornalisti internazionali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
