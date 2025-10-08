Isolamento sociale giovanile le azioni della Regione per contrastare il fenomeno hikikomori
In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 7 ottobre 2025 Lilli Lauro (FdI) ha chiesto alla Giunta di prevedere linee guida o protocolli operativi con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le aziende sanitarie per garantire uniformità territoriale per contrastare il fenomeno del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: isolamento - sociale
“Il Villaggio del Teatro”, il progetto di coesione sociale contro isolamento e disagio
Hikikomori: il Piemonte vara la prima legge italiana contro l’isolamento sociale
Isolamento sociale, in tre anni a Costa Volpino un aiuto per ottanta ragazzi
Grazie all'attività delle nostre associazioni, Padova è protagonista di due nuovi progetti regionali dedicati all'invecchiamento attivo. "La bottega dei mestieri", con Ancos come ente capofila, è un progetto per combattere l'isolamento sociale degli artigiani neo p - facebook.com Vai su Facebook
Cresce l’isolamento sociale tra gli adolescenti nell’era digitale: chi sono i lupi solitari - Negli ultimi anni il numero di adolescenti che si isolano socialmente è aumentato in modo allarmante, passando dal 15% al 39,4%. fanpage.it scrive