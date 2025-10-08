G ara valida per la terza giornata del Gruppo D di qualificazione ai Mondiali 2026. Le due squadre giocano per il secondo posto, dato la presenza dominante della Francia. Islanda-Ucraina si giocherà venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20.45. ISLANDA-UCRAINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa non attraversano un momento particolarmente brillante, avendo ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite ufficiali. Nelle prime due partite del girone di qualificazione la Nazionale di Gunnlaugsson hanno battuto l’Azerbaigian e poi perso contro la Francia. Gli ucraini attraversano un periodo di risultati altalenanti: nelle ultime cinque partite ufficiali hanno raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Islanda-Ucraina, terza giornata Gruppo D qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla