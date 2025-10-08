Iscrizioni scolastiche | tutto passerà da una piattaforma permanente che accompagnerà gli studenti dalla Primaria all’Esame di Stato Approvato
Approvato il DDL semplificazioni. Tra le novità riguardanti la scuola, quello di una insieme di interventi mirati a ridurre il peso degli adempimenti burocratici che gravano sulle famiglie durante il percorso scolastico dei figli. Tra questi, un’attenzione particolare è riservata alla fase delle iscrizioni, spesso ostacolata dalla richiesta di documentazione cartacea non sempre facile da reperire. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: iscrizioni - scolastiche
Mense scolastiche a Bari, al via le iscrizioni per l'anno 2025/2026
Calano del 10% le iscrizioni alle mense scolastiche comunali, il Pd: "Colpa dei rincari della giunta Masci"
? Sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola di Alta Formazione in Arte e Teologia! Puoi scegliere tra: il Diploma (equivalente a un Master di I livello, con titolo riconosciuto), i corsi di formazione, oppure i singoli corsi. Non perdere l’occasione: ti aspettia - facebook.com Vai su Facebook
Iscrizioni al nuovo anno scolastico al via dell’otto gennaio: c’è tempo fino a fine mese - A gennaio torna infatti il consueto appuntamento con le iscrizioni scolastiche al primo anno di ciascun ... tgcom24.mediaset.it scrive
Iscrizioni scolastiche al via con la piattaforma Unica - E si farà tutto online Parliamo delle iscrizioni per l'anno scolastico 2025 /2026. Da rainews.it