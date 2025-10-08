Iscrizioni scolastiche | tutto passerà da una piattaforma permanente che accompagnerà gli studenti dalla Primaria all’Esame di Stato Approvato

Orizzontescuola.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvato il DDL semplificazioni. Tra le novità riguardanti la scuola, quello di una insieme di interventi mirati a ridurre il peso degli adempimenti burocratici che gravano sulle famiglie durante il percorso scolastico dei figli. Tra questi, un’attenzione particolare è riservata alla fase delle iscrizioni, spesso ostacolata dalla richiesta di documentazione cartacea non sempre facile da reperire. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

