Iscrizioni aperte per ' Va' dove ti porta il bus' per educare alla mobilità sostenibile
Autolinee Toscane informa che, dopo il successo delle edizioni precedenti, torna anche per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto 'Va’ dove ti porta il bus', promosso dall'azienda con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.L’iniziativa, che lo scorso anno ha coinvolto 66. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: iscrizioni - aperte
Concorso 2700 funzionari: iscrizioni aperte fino all’11 agosto
Millegradini, 60 luoghi culturali da esplorare. Sono aperte le iscrizioni
Frutta e verdura nelle scuole: aperte le iscrizioni al Programma che distribuisce ogni anno spuntini di frutta e ortaggi a quasi un milione di alunni
Iscrizioni aperte per diventare Scrutatore di Seggio Elettorale. Fino al 30 novembre 2025 è possibile presentare domanda per entrare a far parte dell’Albo Unico degli Scrutatori del Comune di Longiano. Si precisa che l'inclusione all'ALBO è subordinata al pos - facebook.com Vai su Facebook
Torna “Va’ dove ti porta il bus” di Autolinee Toscane - Arezzo, 8 ottobre 2025 – Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna anche per l’anno scolastico 2025- Segnala msn.com
Torna l’iniziativa “Va’ dove ti porta il bus” - autolinee toscane informa che, dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna anche per l’anno scolastico 2025- ilcittadinoonline.it scrive