Ischia | nuotare nella bellezza tra Nettuno Greci e Burt Lancaster

Il tour per agonisti e amatori di Italian Open Water fa tappa nell’Arcipelago Flegreo: gareggiare in un’area marina protetta diventa l’occasione per immergersi nella storia e nella bellezza di un mare unico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ischia, il mare diventa teatro della Traversata di Nettuno - Il prossimo weekend il mare d’Ischia si trasformerà in un palcoscenico internazionale di nuoto in acque libere. Riporta ilgolfo24.it

