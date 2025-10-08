Isabella Rossellini a Belve
Ha sfiorato l’Oscar e tra poche settimane si ritroverà al cospetto di Francesca Fagnani. Isabella Rossellini sarà tra gli ospiti della nuova stagione di Belve in partenza martedì 28 ottobre su Rai 2. Dopo aver recitato in decine e decine di film, aver lavorato anche come regista e modella, l’attrice italo-americana è pronta – stando a Giuseppe Candela su Chi – per sedersi sullo scomodo sgabello di Belve e sottoporsi alle domande di Francesca Fagnani. Tra gli argomenti al centro dell’intervista, oltre alla lunga carriera, l’ultimo successo: Conclave. Nel film uscito nel 2024 che racconta le vicende attorno all’elezione del Papa, la Rossellini ha interpretato Suor Agnes, una parte per la quale è stata candidata agli Oscar 2025 come miglior attrice non protagonista, senza riuscire a vincere (il premio è andato a Zoe Sandana per il suo ruolo in Emila Perez). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
