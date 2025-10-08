Irpinia Express | il treno del paesaggio fa tappa a Taurasi tra vino cultura e tradizione

Una giornata tra i paesaggi dell’Irpinia, a bordo di vagoni d’epoca, per scoprire le eccellenze storiche ed enogastronomiche di uno dei borghi più suggestivi della Campania: è questo il cuore dell’esperienza offerta dall’Irpinia Express, il treno storico del paesaggio promosso da Fondazione FS.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Ferrovie: L'Irpinia Express fa tappa a Cassano Irpino; un viaggio nel cuore del Medioevo

DOMANI, ARRIVA IL TRENO!!! Domenica 28 Settembre l’Irpinia Express partirà per il borgo di Montemarano in occasione della 41ª edizione del Festival dell’Aglianico! Il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra sapori locali, musica, - facebook.com Vai su Facebook

Irpinia Express: ecco i treni del Natale, vino e prodotti tipici - Alla scoperta della tipicità e dei borghi irpini in occasione del periodo festivo con i 'treni del Natale': è con questa finalità che l'Irpinia Express farà tappa in alcuni centri in provincia di ... Lo riporta ansa.it

