irlanda del nord slovacchia terza giornata gruppo a qualificazioni mondiali 2026

Gara valida per la terza giornata del Gruppo A di qualificazioni Mondiali 2026. I padroni di casa sono secondi in classifica e vogliono provare a contendere il primato degli slovacchi. Irlanda del Nord-Slovacchia si giocherà venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il Windsor Park di Belfast IRLANDA DEL NORD-SLOVACCHIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa si presentano a questo appuntamento con sentimenti contrastanti. Dopo l’esordio vincente contro il Lussemburgo, sono incappati nella pesante sconfitta con la Germania. La Nazionale di O’Neill, però, può consolarsi con l’ottimo rendimento interno, caratterizzato da cinque vittorie nelle ultime sette partite di qualificazione mondiale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

