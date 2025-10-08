Iran raid Idf distrugge orologio distruzione di Israele in piazza Palestina a Teheran | segnava 2040 come anno fine del sionismo - VIDEO
L’Idf rivendica un’operazione mirata nella capitale iraniana. Distrutto il display che contava i giorni fino alla “fine di Israele”, ispirato a una profezia di Khamenei Un raid dell'Idf ha distrutto il cosiddetto "orologio della distruzione di Israele", sito in piazza Palestina a Teheran. Un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: iran - raid
Iran, Nbc: “Solo un sito nucleare distrutto da Usa, Trump ha fermato raid”
Iran: torna Shamkhani, il Richelieu di Teheran scampato ai raid israeliani
«La Russia ha aiutato Israele ad attaccarci», l’accusa da Teheran contro Mosca. I sospetti tra gli alleati: cosa ha fatto Putin dopo i raid di giugno in Iran
Il summit nella capitale qatarina tra i leader di Arabia Saudita, Turchia, Iran, Siria, Libano, Iraq ed Egitto. L'incontro dopo i raid israeliani su Doha. Trump aveva assicurato al premier Al-Thani che “una cosa del genere non accadrà più sul loro territorio” - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi raid di Israele su Gaza: decine di vittime, fra cui 3 reporter. L'Idf a Netanyahu: "Accetta l'accordo" - Il cuore dell'attività militare è nella Striscia di Gaza, con nuovi sanguinosi raid che colpiscono anche l'ospedale Nasser, con un bilancio grave di vittime. huffingtonpost.it scrive
Fonti Gaza, Idf continua a lanciare raid in diverse aree - Secondo fonti di Gaza, l'Idf sta continuando a bombardare in diverse zone della Striscia, non solo a Gaza City, nonostante la richiesta del presidente Usa di fermare i r ... Da ansa.it