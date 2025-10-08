Io tradita due volte La prima lo vidi in macchina con una bionda e quando gli chiesi chi fosse mi disse ‘si chiama Fernando’ La seconda andai a casa del mio fidanzato che doveva essere via per lavoro… | parla Emanuela Folliero

Lo aveva già raccontato sempre ospite de La Volta Buona e lo ha fatto di nuovo: Emanuela Folliero è tornata a parlare dei tradimenti subiti, mostrando come si possa sorridere sul passato. Una delle due infedeltà, la conduttrice ha spiegato di averla scoperta per caso, mentre camminava per Milano: “Una persona che frequentavo mi ha tradita e l’ho scoperto con una mia amica. Io e lei eravamo insieme e stavamo passeggiando, quando abbiamo visto questo ragazzo in macchina e lo abbiamo raggiunto per salutarlo”. Ma in quel momento, Folliero ha visto una bionda uscire dall’auto e così si è avvicinata all’uomo che stava frequentando: “Quando gli ho chiesto chi fosse quella bionda, lui mi ha detto ‘ Ma si chiama Fernando! ‘. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

