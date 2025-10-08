Io sono Rosa Ricci anteprima a Napoli con Maria Esposito

Martedì 28 ottobre, al The Space Cinema Napoli, arriva l’anteprima di Io Sono Rosa Ricci, il nuovo film di Lydia Patitucci e prequel di Mare Fuori. L’appuntamento è alle 20:30, con un saluto in sala della protagonista Maria Esposito. Le prevendite sono già attive sul sito ufficiale e tramite App di The Space Cinema. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Io sono Rosa Ricci, anteprima a Napoli con Maria Esposito

Io sono Rosa Ricci, il film prequel di Mare Fuori arriva nelle sale

