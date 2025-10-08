Almeno mezz’ora al giorno devi uscire, mi hanno detto. Convalescenza da gestire con tempi d’aria limitati ma obbligatori. Ho obbedito. Ma fino a un certo punto. Pochi passi dal portone di casa e mi sono infilata, come sempre, al Bar dello Statuto. Questo è il posto dei miei caffè. Quelli della pausa e del prima di., dei cornetti ai frutti di bosco e del cappuccino caldo o freddo a seconda delle stagioni. Qui si legge mentre fuori scorre il viavai, si scrive anche se per strada i ritmi incalzano, c’è la miscela giusta tra bistrot e pausa lavoro. E la sera la pizza, fina sottile romana. BAS, il bar allo Statuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Io, Cattiva e un caffè allo Statuto. 4 Ottobre, perché l’assalto a un Bar che si fa piazza di pace