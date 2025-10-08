La musica torna protagonista su Canale 5 con una nuova puntata di Io Canto Family, in onda martedì 8 ottobre, e le anticipazioni promettono scintille. Alla guida, come sempre, una Michelle Hunziker raggiante, ironica e impeccabile padrona di casa, pronta a far vibrare il palco con le storie, le emozioni e le voci delle famiglie protagoniste di questa nuova edizione del talent show. Dopo il successo delle prime serate, il programma diretto da Roberto Cenci cambia schema di gioco e alza la posta in palio. Due squadre si affronteranno in veri e propri scontri diretti, in una serata che si annuncia intensa e ricca di sorprese. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Io Canto Family, le anticipazioni dell’8 ottobre: la sfida dei coach entra nel vivo